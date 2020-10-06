GÜNDEM / 6 Ekim 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/10.45/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Ankara /11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımı ile Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin sürelerinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı)





EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kırgızistan'da 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etmesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL



1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)





KÜLTÜR SANAT

1- Galata Kulesi'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, Köln Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Almanya ile çarşamba günü yapılacak özel maça ilişkin soruları cevaplayacak. Milliler, son çalışmasını statta yapacak.

(Köln/20.30/21.00) (Fotoğraflı)

2- ULEB Avrupa Kupası'nın 2. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Rusya'nın UNICS Kazan takımıyla karşılaşacak.

(Kazan/19.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 1. haftasında ertelenen Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor ve 4. haftada ertelenen VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası'nda 1. Grup'taki 5. ve son maçında ev sahibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/21.00)





ÖZEL HABER

1- "Kovid-19" değerlendirmeleri yargı kararına girdi

- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, baro tarafından yapılan zorunlu müdafi görevlendirmelerinde ödemeye esas belgelerin, adliyeye gelmeden UYAP aracılığıyla başsavcılıklara gönderilebileceğine karar verdi

- Dairenin kararında, Kovid-19 sürecinin, "mücbir sebep" olarak kabul edilmesi ve salgın sürecinde avukatların yaşamlarının ve adliyelerdeki insan yoğunluğunun gözetilmesi gerektiği vurgulandı

(Barış Kılıç/Ankara)

2- Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi



- ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim:



- "Her yıl kalitemiz iyi ama bu yıl üreticiler çayı kendileri topladığı için çok daha iyi oldu. Ekonomik olarak yurt dışına çıkan 300-500 milyon lira civarında para üreticinin cebinde kaldı. Hastalık olmasına rağmen güzel bir kampanya geçirdik"



- "Toplamda 735 bin ton yaş çay aldık, alım devam ediyor. 105 bin ton kuru çay satışı yaptık"

(Muhittin Sandıkçı/Rize)

3- 9 ayda satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites

- Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde satılan 388 bin 690 otomobilden 269 bin 798'i otomatik vites olarak kayıtlara geçti

- Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 69,4'e yükselirken, otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 73,9 artış gösterdi

- Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek paya yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)













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