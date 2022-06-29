Günde kaç yumurta yemeli? Osman Müftüoğlu'ndan yumurtanın faydaları

Yumurta riboflavin, folat, B12 vitamini, D ve E vitamininin önemli kaynağıdır. Ribo- flavin (B12 vitamini) deri ve göz sağlığı için gereklidir. Protein metabolizması, sinir sistemi fonksiyonları ve büyümede rolü vardır. Folat ve B12 vitamini kan yapımında görevlidir.

Osman Müftüoğlu'ndan yumurtanın faydaları

Bu hızlı ve köklü değişimin haklı nedenleri var. Birincisi, “yumurta-kolesterol” ilişkisinde doğru zannedilen pek çok şeyin yanlış olduğunun anlaşılması. Son yıllarda pek çok araştırmada gösterildi ki yumurta, sanıldığının aksine kan kolesterol seviyesini yükselten bir besin değil!

Bir yumurtada 300 mg civarında kolesterol olsa da yumurtadaki kolesterol kandaki kolesterolde ciddi bir artış yapmıyor. Dahası yumurta sıvısının iyi kolesterol üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteren bulgular bile var. Kısacası kandaki kolesterol değerleri ile yumurta tüketimi arasında zannedildiği kadar ciddi bir bağlantı yok. Ama siz yine de bu bilgiyi yumurta tüketiminizi abartma yönünde kullanmayın. Her gün kahvaltıya sucuklu-pastırmalı yumurta veya sahanda çift gözlü bol tereyağlı yumurta ile başlamayın!

Özellikle kalp sorunu olan biriyseniz (örneğin bypass geçirmiş veya stend taktırmışsanız ya da koroner arterlerinde ciddi daralmalar olan bir koroner arter hastasıysanız) dikkatli olmanızda fayda var.

Genel beslenme kurallarına özen gösterip doymuş yağlardan uzak duran, kolesterol ilaçlarınızı da düzenli kullanan bir koroner kalp hastasının haftada 3-4 yumurta tüketmesinde sakınca olmayabilir. Bence kararı kardiyologunuzla konuşarak vermeniz en doğrusu olur.

PROTEİNİ ÇOK DEĞERLİ

Yumurtanın yeniden popüler hale gelmesinin ikinci nedeni de şu: Yumurta mükemmel bir besin. Özellikle kaliteli protein içeriği nedeniyle yumurta “fiyat/yarar” ilişkisi dikkate alındığında çok iyi bir gıda. Bir büyük yumurtanın 6 gramdan fazla protein içerdiği ve içerdiği proteinlerin çok değerli proteinler olduğu dikkate alındığında üstelik bir yumurtanın sadece 75-100 kalori ihtiva ettiği bilindiğinde yumurtaya “koca bir aferin” vermek haksızlık sayılmaz. Yumurta örnek bir hayvansal proteindir, çünkü içinde dokuz elzem aminoasidin tamamı mevcuttur. Yumurtanın daha pek çok marifeti var. Onları da aşağıdaki kutularda okuyabilirsiniz…

Bana sorarsanız siz yine de günde en fazla bir yumurta yiyin! Kalp/kolesterol sorununuz olmasa bile haftanın her günü yumurta tüketebilirsiniz ama haftada 6’dan fazlasını tavsiye etmem. Kalp damar hastaları ve şeker hastalarının ise yumurta tüketimini abartmamalarında fayda var.

Yumurtanın faydaları ise şunlardır; -

Yumurta bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir.

- Kas ve içinde bulunan kalsiyum ve proteinden dolayı kas ve kemik gelişimi için oldukça önemlidir.

- Yüksek miktarda proteinden dolayı kasları güçlendirici etkiye sahiptir.

Her gün yumurta yenir mi?

Sağlıklı bireyler her gün yumurta tüketebilir; ancak yüksek kolesterolü olanlar yumurta tüketimini haftada 2-3 kez ile sınırlandırmalıdır.

Diyet yapanlar günde kaç yumurta yemeli?

Diyetisyenler, besin değeri yüksek olduğu için sağlık açısından günde 1 yumurta tüketmenin kilo aldırmayacağını belirtiyor. 1 adet yumurtanın kalorisi düşük olsa da çok fazla tüketildiğinde vücuda etkisini gösterir. Kilo almaktan korkanlar yumurtanın sadece beyaz kısmını tüketebilir.

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