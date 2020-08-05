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GÜNCELLEME 2- İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü - Pendik Kaymakamlığı, 1 şüphelinin gözaltına alındığını ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi PENDİK KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:22:56 -
GÜNCELLEME 2- İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İSTANBUL (AA) - Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, toplam 1,6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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