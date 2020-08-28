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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Ceyhan ilçesindeki saldırıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:14:25 -
GÜNCELLEME 2 - Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobili durduran şüpheliler, tabancalarla ateş etmeye başladı.

Saldırıda sürücü Aşkın Acun ve araçtaki Mehmet Gem olay yerinde yaşamını yitirdi, Salih Karaokay yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılmak üzere ambulansa alındı.

Hastanenin önüne gelen ambulanstaki Karaokay, tekrar ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı genişleten polis, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 zanlıyı daha yakaladı.

Gözaltındaki 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemleri tamamlanan 2 kişinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hayatını kaybeden diğer kişinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, cenazesinin otopsi işlemleri için Antalya'ya gönderileceği bildirildi.

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