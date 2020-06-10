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Aktüel

GÜNCELLEME - Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 81 ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-10 22:40:21 -
GÜNCELLEME - Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 81 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 81 kişi hayatını kaybetti.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin eyaletin Foduma Kolomaiya köyüne saldırdığını belirtti.

Zulum, "Bölgede şimdiye kadar 81 kişinin cesedine ulaşıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı." ifadesini kullanarak, orduya bölgedeki terör örgütü üyelerine karşı operasyonlarının hızladırması çağrısında buldu.

- 2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.




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