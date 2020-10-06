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Aktüel GÜNCELLEME - Kovid-19'a yakalanan Trump, hastaneden taburcu oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Kovid-19'a yakalanan Trump, hastaneden taburcu oldu

TRUMP'IN BEYAZ SARAY'A GİDİŞİNE İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-06 02:35:46 -
GÜNCELLEME - Kovid-19'a yakalanan Trump, hastaneden taburcu oldu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

Kovid-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

- Trump'ın Beyaz Saray balkonunda maskesiz pozu eleştiriliyor

Yaklaşık 10 dakikalık bir uçuşun ardından Beyaz Saray'a ulaşan Trump, helikopterden indikten sonra doğrudan içeri girmek yerine, bahçedeki merdivenlerden Beyaz Saray'ın balkonuna çıktı.

Balkona çıktıktan sonra yüzündeki maskeyi çıkarıp cebine koyan Trump, balkondaki ABD bayraklarının yanına geçerek gazetecilere poz verdi.

Trump'ın Beyaz Saray'ın fotoğraf vermek için maskeyi çıkarmaması ve içeri girerken tekrar takmaması ise eleştirilere yol açtı. Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump, Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullanmıştı.

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