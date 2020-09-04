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Aktüel GÜNCELLEME - Karabük'te otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Karabük'te otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 09:31:08 -
GÜNCELLEME - Karabük'te otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Mehmet Doruk (33) idaresindeki 34 RL 8958 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi kavşağında önce refüje, daha sonra da aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, sürücü ve Çetin Daşan (33) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Daşan, ekipler tarafından çıkarılarak özel bir hastaneye, sürücü de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daşan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan Karabük-Kastamonu yolu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Otomobili inceleyen polis ekipleri, araç içinde çok sayıda içki şişesi ve bir silah buldu.


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