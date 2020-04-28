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Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

2020-04-28 18:15:16 -
GÜNCELLEME - Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada vücuduna kurşun isabet eden Ekrem Aklan (34) olay yerine hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Mehmet Kaya (40) buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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