GÜNCELLEME - Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı
DETAY VE GELİŞMELER EKLENDİ
MALATYA (AA) - Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada emir astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.
M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.