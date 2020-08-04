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Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı

Ormanlık alana sıçrayan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor YANGININ ORMANA SIÇRADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:01:17 -
GÜNCELLEME - Aydın'da zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda yeniden yangın çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'da sabaha karşı kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlenen zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alandaki yangın, ormanlık alana sıçradı.

İmamköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının çıktığı bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları yürüttüğü sırada yeniden yangın çıktı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 10 arazöz ve itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, Pınardere ve Emirdoğan mahallelerindeki ormanlık alana sıçradı.

Havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahalenin sürdüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede yaşayan bazı mahalle sakinleri de ekiplere destek veriyor.

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