  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE YANAN ALAN EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-06 09:06:16 -
GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangınında 15 hektarlık alan zarar gördü.

Germencik ile İzmir'in Selçuk ilçesi sınırında kalan Selatin Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın kararması nedeniyle karadan 23 arazöz, 2 iş makinesi ve 130 yangın söndürme işçisi ile müdahale edilen alevler, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!
Gündem

Yunan ve Rum'un gözü burada: Doğu Akdeniz'de görev yapan Yavuz sondaj gemisi için yeni gelişme!

"Yavuz sondaj gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal i..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay