  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:25:16 -
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mustafa Durmuşer (26) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, Emirdağ-Çay kara yolu Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi karşısında devrildi.

Kazada, sürücü ile Muharrem Durmuşer (27), Muhammed Türkaslan (27), Mehmet Said Ekici (26) ile Berke (22) ve Mahmut Varol (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muharrem Durmuşer ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Muhammed Türkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mahmut Varol'un da ileri tetkik ve tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı