GÜNCELLEME - Afganistan'da cezaevine saldırı
Saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı - Saatler süren çatışmanın ardından 8 saldırgan etkisiz hale getirildi - Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi ÖLÜ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAYLAR EKLENDİ
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetindeki cezaevine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Nangarhar cezaevi giriş kapısını hedef almasının ardından diğer saldırganların içeriye girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini söyledi.
Saatler süren çatışmanın ardından 8 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, çatışmanın sona erdiğini belirtti.
Hogyani, saldırılarda aralarında sivillerin bulunduğu 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Hogyani, saldırı sırasında cezaevindeki bazı mahkumların kaçtığını vurguladı.
Söz konusu cezaevinde 300 civarında DEAŞ mahkumu da bulunuyordu.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.