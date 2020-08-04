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Aktüel

Gümüşhane'de meyve bahçelerinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 18:55:52 -
Gümüşhane'de meyve bahçelerinde çıkan örtü yangını söndürüldü

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de çıkan örtü yangınında meyve ağaçları zarar gördü.

Merkeze bağlı Yeşildere Köyü Hacılı Mahallesi'nde köy sakinlerine ait meyve bahçelerindeki çalılık ve otluklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü, Gümüşhane ve Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangında bazı meyve ağaçları zarar görürken, ekipler alevlerin etkili olduğu alanlarda soğutma çalışması yürütüyor.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Amiri Muhammet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 personel ve 2 araçla yangına müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Aydın, "İlk etapta evlere ulaşmak üzereyken ekiplerimizin yoğun çabası sonucu eve ulaşmasını önledik. Amacımız öncelikle evleri kurtarmaktı. Daha sonrasında da büyük bir alanda yanan otlar ve ağaçları söndürdük. 1,5 saat süren bir çalışma sonunda yangını kontrol altına aldık." dedi.

Aydın, söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ve Torul İtfaiye ekiplerinin de destek olduğunu sözlerine ekledi.

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