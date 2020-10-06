  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 12:22:20 -
Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yılmaz Turan'ın kullandığı 28 TA 908 plakalı kamyonet, gece Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki yamaçtan şarampole devrildi.

Araçtakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Ruhi ve Serbülent Yılmaz, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Turan'ın cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Hazırlanan bütçe taslağına göre, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile Yunanistan'da ekonomi bu yıl yüzde 8,..
Özdil ve Dündar'a ironik gönderme
Aktüel

Özdil ve Dündar'a ironik gönderme

Nihat Genç, sosyal medya hesabından bidon kafa Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar'ın çıkardığı kitaplarla ilgili ironide bulundu. Genç, ironi yoluy..
Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık
Dünya

Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık

Dağlık Karabağ'da kritik noktaları kaybeden Ermenistan Ordusu'nda flaş bir karara imza attı.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay