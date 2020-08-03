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Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 00:08:15 -
Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlyas Sağlam (75) yönetimindeki 61 ABJ 105 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana dağı mevkisinde karşı yönden gelen Recep Ali Çamkerten (37) idaresindeki 29 DD 401 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü İlyas Sağlam, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Mustafa Ekşi (71) ile diğer otomobilin sürücüsü Recep Ali Çamkerten, eşi Sevilay (32) ve oğlu Taha Çamkerten (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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