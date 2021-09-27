Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı

Ocakta 261 milyon 847 bin 653 lira, şubatta 686 milyon 419 bin 489 lira, martta 595 milyon 844 bin 385 lira, nisanda 380 milyon 879 bin 27 lira, mayısta 533 milyon 699 bin 852 lira, haziranda 1 milyar 591 milyon 412 bin 773 lira, temmuzda 538 milyon 634 bin 356 lira ve ağustosta 374 milyon 195 bin 240 lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi. Böylece ekipler toplam 4 milyar 962 milyon 932 bin 775 liralık kaçakçılığa geçit vermedi. Operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 825 taşıta el konuldu. Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da icra edildi. En fazla olay, 764’le İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde görüldü. Müdürlüğe bağlı ekipler tarafından 910 milyon 565 bin 56 liralık kaçakçılık engellendi.