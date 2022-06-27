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Medya Gülşen'den yeni skandal! Biri bu kadını durdursun...
Medya

Gülşen'den yeni skandal! Biri bu kadını durdursun...

Giydiği edepsiz sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, şimdi de konser verdiği sırada LGBT bayrağı açtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 11:53:00 - 2022-06-27 17:52:19
Gülşen'den yeni skandal! Biri bu kadını durdursun...

Giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, şimdi de konser verdiği sırada LGBT bayrağı açtı.

Sahne kostümleriyle eleştirilerin odağı olan Gülşen yine gündemden düşmüyor.

Gülşen, önceki gün son olarak Antalya'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı sahnede yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Bir anda LGBT bayrağını açtı

Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı.

Herkesin cinsel kimliğinin ve hayatının kendine ait olduğunu söyleyen Gülşen, "Herkesin rengi kendine ve renkler çok güzel. Herkesin cinsel kimliği, hayatı kendine ait. Buna bir başkası karar veremez." dedi.

Dinleyicilerin bazıları konseri terk etti

Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması sonrası bazı izleyiciler destek verdiği görülürken, bazılarının da konseri terk ettiği öğrenildi.

 

 

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Önce konseri terkedenleri kutluyorum çünkü en güçlü tepkiyi tüketici verir sonrada kanunla gereği yapılır. Konseri terketmeyen lerin başına gelince anlarda ankarrr .......

ayhan balık

köftehora bakın hele. bi ayağı çukurda coştukça coşuyor. günah bonuslarını tek tek topluyor. topla bakalım.
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