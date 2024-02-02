Güler misin ağlar mısın dedirten olay! Casuslukla suçlanan güvercini 8 ay sonra serbest bıraktılar

Hindistan, Çin'in casus olarak kullanıldığı şüphesiyle tutukladığı güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı. 2023 yılında bulunan ve başlangıçta Çin tarafından casusluk amacıyla kullanıldığı düşünülen güvercinin aslında Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.

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HİNDİSTAN-ÇİN İLİŞKİLERİ

Hindistan ve Çin, geniş coğrafyalara sahip, güçlü ekonomilere ve nüfusa sahip iki önemli Asya ülkesidir. Ancak, tarihleri boyunca karşılıklı anlaşmazlıklar ve gerginliklerle şekillenen ilişkiler, bugün de devam etmektedir.

Sınır anlaşmazlıkları, özellikle Himalaya dağlarındaki tartışmalı bölgelerde, zaman zaman tırmanan askeri gerilimlere sebep olmuştur. Ekonomik olarak birbirlerine bağımlı olsalar da, ticaret dengesizlikleri ve rekabet, ilişkilerin karmaşıklığını artırıyor.

Kaynak: A.A