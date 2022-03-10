’Güler misin, ağlar mısın?’ dedirten görüntü Davutoğlu’nun partisinden geldi!

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nde ‘Güler misin, ağlar mısın’ dedirten bir gelişme yaşandı. Benzine dünya genelinde gelen zamları protesto etmek isteyen Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, takım elbise ile eşeğe binerek, trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi.

Akaryakıt istasyonuna eşek üstünde gitti

Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, "Tut, tut, Hasan abi, tut" diyerek, yuların tutulmasını istedi.

Açıklamasının ardından sırtüstü yere düştü

Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu'nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.