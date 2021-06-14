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Gündem Gülen'in talimatı deşifre oldu! Yeni hamlesi hazırlık aşamasında çöktü
Gündem

Gülen'in talimatı deşifre oldu! Yeni hamlesi hazırlık aşamasında çöktü

Terörist elebaşı Fetullah Gülen’in algı operasyonu yapmak için örgüt üyelerinin her birinin 10 ayrı hesap açmasını isteyip tweet sayısını iki katına çıkarma talimatı verdiği deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 08:40:00 -
Gülen'in talimatı deşifre oldu! Yeni hamlesi hazırlık aşamasında çöktü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya yapılanmasıyla ilgili yeni bilgiler deşifre oldu. Örgütün yüksek yargı sosyal medya sorumlusu firari Hikmet Polat'ın, sosyal medya üzerinden algı operasyonlarını yürüttüğü ortaya çıktı.

Tehdit ve şantaj

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Polat'ın, FETÖ'nün kontrolünde olan sosyal medya hesaplarını kimlerin kullanacağını ve bu kişilerin hangi ideolojide hareket edeceklerini belirlediği tespit edildi.

Polat hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin kontrolündeki sosyal medya hesaplarında, çok sayıda yıpratma, algı oluşturma, soruşturmalarda görev alan yargı mensuplarını korkutma amaçlı yayınların yoğun bir şekilde yapıldığı, kamu görevlilerinin ve yargı mensuplarının açıkça tehdit ve şantaja maruz bırakıldığı kaydedildi.

Algı operasyonu

İddianamede örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerinin her birinin algı operasyonları için en az 10 adet Twitter hesabı açmasını ve günlük atılan tweet sayısını da en az 2 katına çıkarma talimatı verildiği de belirtildi.

İfadesi alınan gizli tanıkı ise, Polat'ın 'Kemal' kod adını kullandığını ve yüksek yargı ile ilgili 5A temsilcilerinin getirdiği bütün bilgi ve belgelerin kendisinde toplandığını anlattı.

Gizli tanık, algı operasyonunda faaliyet yapacak örgüt mensuplarına sosyal medyayı nasıl kullanacağı ve sosyal medyada nasıl takipçi arttıracağı konularında eğitim verdiğini kaydederek, "Belirlenen kişilerin günlük ne kadar süre sosyal medyada özellikle sosyal medyanın prime time olarak adlandırılan zaman dilimlerinde örgüt adına paylaşımlar yaptığını takip eder ve raporlardı.

Örgüt içerisinde bu görevi yürüten kişilerin hangi profil ve ideoloji adı altında faaliyet gösterdiğini diğer örgüt mensupları ve bu görevi yürüten kişiler birbirlerinin profillerini bilmeleri yasaktı" ifadelerini kullandı.

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