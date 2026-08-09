Gül hastalıkları neler diye soranlar, işte bunlar ilk başta geliyor:  Öğrenmek için tıkla, her şeyi değiştir...

Güllerde Hastalıkların Önlenmesi

Gül bitkilerine bulaşacak bircok potansiyel hastalık vardir. Kara nokta, küf ,pas vb.. Bu Hastalıklar aşağıdaki Kurallarla kontrol Edilebilir:

1. Bölgenizdeki önerilen bitkilerin hastalıklara dayanıklı olanını seçmek.

2. Saglıklı Bitkiler Almak. Böcek açısından Inceleyin Hastalık Hasarlarını edin.

3 .. (3-4) metre Iyi Bir hava sirkülasyonu olan yerlere dikin.

4. Düzenli Olarak herhangi bitki hasar ve İstilacıları kontrol edin. Derhal Hasarlı yaprakları çıkarın çöpe atın.

5 .Saglıklı toprakla bitkininzi koruyun.

6 .Bitkinin yapraklarını serbest tutun.Birbirlerine değen yerleri budayın.

7. Düşmüş Yaprakları çöpe atın.

8. Su Uygun bir sekilde yeterince verin.

9. Minimum 4-6 Saat: ideal 9 saat bol güneş yerleri tercih edin.

Siyah Nokta:

Nemli havalarda şık Görülen bir mantardır. Bir siyah nokta (Diplocarpon rosae) Yaprakların Üst yüzeyinde başlangıcında 2-12 mm çapta zamanla met lekeler birbirleriyle birleşerek Daha geniş alanları kaplarlar. Lekelerin çevresini saran yaprak dokusunun rengi sariya döner yapraklar kuruyup dökülür .Küçük siyah (Bulanık kenarları) noktalar yaprakları öldürür .Yere dökülen hastalıklı yapraklar toplanıp yakılmalıdır.

Siyah nokta sporlar yeni çıkan yaprakların üzerine sıçrayan, hava nemli kalmaya başladığında, sporlar çimlenir bir Gün içinde bitkiye bulaşır Gün Içinde yeni sporlar yayılır. Yeni sporların o diğer parçalara bulaşması rüzgarda olacaktır.

Tedavi:

Yeni bir gül satın alırken, hastalık dirençli bitkilere bakmak.Gülün üst kısmını sabah sulamasında ıslatmayın. Onların kurumasına zaman yok bundan kaçının.Tüm hastalıklı yaprakları temizleyin.

Hastalığı Önlemek 10-14 Gün Sprey için bir çorba kaşiği kabartma tozu ,birkac damla bulaşık yıkama deterjanı uygulayın

Külleme:

Bu bitkilerin çok sayıda turde saldıran bir mantar hastalığıdır. Saplara ve yeni tomurcuklar Üzerine beyaz bir toz sporlar oluşturur. Külleme özellikle kötü hava dolaşımı,sicak günlerde ve nemli gecelerde yağmurlama sistemiyle oluşabilir.Külleme, özellikle ilkbahar sonbaharda kendini gösterir.Geceleri sıcaklık düşüşü mantar sporları çimlenir .Nem arttığında Mantarlar bitkiye nüfuz eder .

Tedavi:

Küf bitkileri Kurtarmamanın en kolay yollarından biri sabah hortum suyuyla sulama.Sıvı kükürtle sprey yapılır.

Pas:

Rust (Phragmidium mucronatum) Bir Pas enfeksiyonu gül bitkileri uzerinde nokta küçük parlak turuncu noktalar yaprakların alt tarafında oluşur. Hastalık ilerledikçe, iznin kahverengi sarı benekli noktalar hasar oluşturacak,bu mantar da yaprak dökümüne ssebep olur.

Tedavi:

Budamadan sonra pas önleyici bir sprey , enfekte yaprakları kaldırmak ,mantar sporları öldürmek için hortumla yıkamaya kalkmayın dikkatli olun hastalığı yayabilirsiniz.

Mücadelesi:

Kültürel Önlemler :

İlkbaharda dal, yaprak, tomurcuk sapı çanak yapraklarda kırmızı kabartılar görüldüğünde hastalıklı dallar budanmalıdır. Budama artıkları yakılmalıdır.

Toprağa düşen yapraklar toplanarak imha edilmeli ya da derince gömülmelidir.

Gül hastalığı (tıp dilinde rozasea), genellikle yüz bölgesinde görülen, geçmeyen kızarıklık, kılcal damar belirginleşmesi ve sivilce benzeri kabarcıklarla kendini gösteren kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Biz sizlere bugün bitkilerdeki gül hastalığından bahsedeceğiz.

Gül hastalığı hem çiçek olan güllerde görülen bitki mantarlarını hem de insan cildinde oluşan deri rahatsızlıklarını akla getirir. En yaygın iki farklı kategorideki ilk gelen rahatsızlıklar şunlardır:

Bitki Olarak Güllerde Görülen Hastalıklar

Gül Küllemesi: Yaprak, tomurcuk ve sürgünlerde un gibi beyaz bir tabaka oluşturur. Bitkinin büyümesini ve tomurcukların açmasını engeller.

Kara Leke: Yaprakların üst yüzeyinde siyah veya koyu kahverengi lekeler yapar. Yaprakların sararıp erkenden dökülmesine yol açar.

Gül Mildiyösü: Yapraklarda mor-kahverengi köşeli lekeler, alt yüzde ise gri küf tabakası oluşturur.

Gül Pası (Kınacık): Yaprakların alt yüzeyinde turuncu-sarı tozlu kabarcıklar şeklinde kendini gösterir.