CHP’li belediyenin gece mesaisine vatandaş ve polis dur dedi
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CHP'li Burdur Belediyesi herkesin uykuda olduğu saatte gece saatlerinde başlattığı yol ve yama çalışması, gürültüden rahatsız olan vatandaşların şikayetleir ve talebi üzerine polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.
Burdur Belediyesi ekipleri tarafından İsmet İnönü Bulvarı'nın gidiş yönünde başlatılan yama çalışması sırasında çevrede yaşayan vatandaşlardan gürültü nedeniyle ihbarlar geldi. Çalışmanın durdurulmasına ilişkin ihbarlar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin müdahalesinin ardından yol çalışması sonlandırıldı. Burdur Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Köprübaşı-Çatalpınar mevkileri arasındaki İsmet İnönü Bulvarı'nda yürütülen yama çalışmamız, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.