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Gündem Sen misin CHP’de kalan! YP’den Beşikçioğlu’na zehir zemberek tepki
Gündem

Sen misin CHP’de kalan! YP’den Beşikçioğlu’na zehir zemberek tepki

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Özgür Özel’in, “Erdal Beşikçioğlu'na bakınca, suçlulara göz açtırmayan Türk polisini görüyorum” sözleriyle CHP’den aday gösterip Etimesgut Belediye Başkanı seçtirdiği Beşikçioğlu, Yeni Parti’ye geçmeyince Özel ekibinin gözünden fena düştü.

Kendileriyle birlikte hareket eden belediye başkanlarına suçları ne olursa olsun koşulsuz destek veren Özel ve ekibi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasından gözaltına alınan, uyuşturucu testi de pozitif çıkan Erdal Beşikçioğlu’nu yerden yere vurmaya başladı.

 

GÖKHAN GÜNAYDIN BEŞİKÇİOĞLU’NA VERDİ VERİŞTİRDİ!

“Şule Aydın İle Tatava Yok” programına konuk olan Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, uyuşturucu testi pozitif çıkan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’na verdi veriştirdi. Gökhan Günaydın, Erdal Beşikçioğlu'nu şu sözlerle eleştirdi: “Adam uyuşturucu kullanıyor. Başkanın kullanıyor, başkan yardımcın kullanıyor. Ne oluyor arkadaş? Siz kamu görevini nasıl yapıyorsunuz acaba? 'Bu onun özel yaşamıdır' diyemem. Eğer siyasete girdiysen siyasetin koşulları var. Hele bugünkü siyasetin koşulları var. Ona uygun davranacaksın. Özel hayatı için de, kamusal hayatı için de insanın kendine çeki düzen vermesini beklemek bizim hakkımız değil mi?

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Yorumlar

Zub zero

Harry kane

YILMAZ DURMUŞ

Ey gidi Özgür Özel, CHP'den ayrılıp, adını yeni parti adı altında ayrı bir parti kurmuş olmanız, CHP'de yapmış olduğunuz olumsuzluklardan arınmış olmuyorsunuz, aksine CHP sizin ve sizinle beraber hareket eden diğer milletvekillerinin istifasıyla CHP sizlerden arınmış olarak görünüyor. Esasında bizim açımızdan ikinizin de biri birinizden farkınız yoktur.
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