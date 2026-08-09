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Domates salçası hazırlıkları başladı: Yerel tatlar için salça hazırlıkları Manisa'da hız kazandı

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Giriş Tarihi:

Domates salçası hazırlıkları başladı: Yerel tatlar için salça hazırlıkları Manisa'da hız kazandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, kış aylarında sofralarda kullanılmak üzere domates ve biberlerden salça hazırlama dönemi başladı.

#1
Foto - Domates salçası hazırlıkları başladı: Yerel tatlar için salça hazırlıkları Manisa'da hız kazandı

Sarıgöl’de ev hanımları, yaz mevsiminin sıcak günlerini değerlendirerek kışlık salçalarını hazırlamaya başladı. Çarşıdan alınan salçalık domates ve biberler, komşuların da yardımıyla evlerde özenle işleniyor. Salça yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Sarıgöllü ev hanımı Selda Taşçı, her yıl salçasını evde kendisinin hazırladığını söyledi. Taşçı, "Her yıl salçamızı evde kendimiz hazırlıyoruz.

#2
Foto - Domates salçası hazırlıkları başladı: Yerel tatlar için salça hazırlıkları Manisa'da hız kazandı

Domateslerimizi bol suyla güzelce yıkadıktan sonra doğruyoruz. Üzerine yeterli miktarda tuz ekleyip bidonlara koyuyoruz. Güneşin altında kendiliğinden erimeye bırakıyoruz. Her gün mutlaka karıştırıyoruz. Domatesler eridikten sonra süzgeçten geçirip geniş tepsilere döküyoruz. Güneş altında suyunu çekene kadar bekletiyoruz.

#3
Foto - Domates salçası hazırlıkları başladı: Yerel tatlar için salça hazırlıkları Manisa'da hız kazandı

Bu süreçte karıştırmaya devam ediyoruz. Suyunu tamamen çektikten sonra salçamızı kavanozlara doldurup gölge bir yerde muhafaza ediyoruz. Havaların sıcak olması

#4
Foto - Domates salçası hazırlıkları başladı: Yerel tatlar için salça hazırlıkları Manisa'da hız kazandı

nedeniyle salçamız yaklaşık 10 günde hazır oluyor" dedi. Sarıgöl ilçe merkezi ve çevresindeki mahallelerde salça yapımı, kadınların imece usulü yardımlaşmasıyla sürdürülüyor. Yaz aylarında hazırlanan ev yapımı salçalar, kış boyunca yemeklerde kullanılıyor.

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