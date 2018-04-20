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'Güçlü Türkiye’yi oluşturmak mecburiyetindeyiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çin ziyaretinin ikinci durağı finans ve ekonomi kenti  Şanghay’da Wanda Reign Otel’de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 09:46
'Güçlü Türkiye’yi oluşturmak mecburiyetindeyiz'

Kurtulmuş, Çin ziyaretinin ikinci durağı finans ve ekonomi kenti  Şanghay’da Wanda Reign Otel’de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran’da seçim kararını  hakkında, “Yeni dönemde güçlü Türkiye’yi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yeni dönem  Türkiye’nin yeni sistemi köklendirme dönemi olacak.” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle bu seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını,  hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.” diyen Kurtulmuş,  şunları  kaydetti:

Sonuçta seçimdir. Söz de karar da milletindir. Milletin sözü üstünde  söz söyleyen namerttir. Dolayısıyla hepimiz seçim için milletin vereceği kararın  üstüne gölge düşürmemek mecburiyetindeyiz. Bizim milletimiz demokrasiye meftun  bir millettir.

Türkiye’nin en önemli gücünün millet varlığı olduğunu vurgulayan  Kurtulmuş, "O millet varlığımızı birlik beraberlik, dirlik içinde tutmamız lazım.  Görünüşlerimiz, hissettiklerimiz, hayat tarzımız farklı olsa da hepimiz Türkiye  vatandaşıyız, aynı milletin çocuklarıyız, aynı medeniyetin insanlarıyız.“  şeklinde konuştu.

“Vekalet savaşlarında bizim muhatabımız maşaları tutan eller”

Türkiye’nin ekonomisini krize sokmak, imajını zedelemek için vekalet  savaşlarına sokulduğunu belirten Kurtulmuş, “Vekalet savaşlarında bizim  muhatabımız tutulan maşa değil, o maşayı tutan eller.” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Türkiye geçtiğimiz süreçte yaşadığımız zorlukları yavaş  yavaş atlatacaktır, atlatmaktadır.” diyerek,  geçen yıllara göz atıldığında,  Türkiye’nin terör örgütleri DEAŞ,PKK,PYD’ye karşı son derece ağır şartlarda büyük  bir mücadele verdiğini söyledi.

Kurtulmuş, DEAŞ,PKK, PYD terör örgütleriyle Türkiye’nin ciddi bir  şekilde köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye, “15 Temmuz 2016’da  FETÖ darbesi gibi ulusal bir tehditle  boğuştu. Halen de FETÖ’nün devletten temizlenmesi için mücadele sürüyor. Kolay  değil, Türkiye, o süreçte uçurumun kenarına gitti, geldi. Halk sokaklara indi. 40  yıllık hazırlık, birkaç saat içinde ters yüz edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri  içerisinden de halen temizlenmeye devam ediyor. Kolay değil, her yere gizlenmiş.  Buna yeni nesil terör örgütü diyoruz. Kullandığı araçlar farklı, hedefleri  farklı. Kendi halkının üzerine tanklarla yürümekten çekinmeyecek, insanları  kurşuna dizmekten çekinmeyecek bir örgüt. “

Çin’deki yeni politik anlayışla ilişkiler daha güçlenecek

Çin ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirterek  ziyaretin iki ülke  ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında çok katkısı olmasını temenni eden  Kurtulmuş, “Çin’deki yeni politik anlayışla uygun bir şekilde buradaki  varlığımızı çok güçlendireceğiz. Buradaki devlet kurumlarıyla ve özel sektör  kuruluşlarıyla çok yakın ilişkiler içerisinde olacağız.” dedi.

Kurtulmuş, bu ziyaretle, tarihi İpek Yolu’nun yeniden  canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol inisiyatifinde Orta Koridor’un en  önemli ülkesi olan Türkiye’nin, Çin ile yakın bir ilişki kurmanın ekonomik ve  siyasi zeminini elde ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Şanghay’da sayısal olarak az olsa da gelişme istidadı  gösteren bir Türk topluluğu olduğuna işaret etti.

Şanghay’da sanayide, ticarette ve çeşitli alanlarda iş yapan Türkleri  destekleyeceklerini ve Türklerin de Türkiye’nin Çin’deki gücünü artırması,  bayrağını daha yukarı çekmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "Bizim  sorumluluğumuz Türkiye’ye sadece 81 milyon vatandaşımıza karşı değil, aynı  zamanda Myanmar’dan Sudan’a Afrika’ya bizim arkamızda hayır duaları olan, millet  varlığımız olarak görebileceğimiz çok büyük bir coğrafyanın insanlarına karşı.”  diye konuştu.

Kurtulmuş daha sonra Türk vatandaşlarının sorunlarını dinledi.
 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:46
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