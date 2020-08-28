  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GTÜ uzaktan eğitim kararı aldı
Aktüel

GTÜ uzaktan eğitim kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:30:22 -
GTÜ uzaktan eğitim kararı aldı

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güz döneminde uzaktan eğitimle akademik yıla başlayacak.

GTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'de etkin bir mücadelenin verildiği pandemi nedeniyle üniversitelerde eğitim ve öğretimin şeklinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitelere bırakıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda ve pandemi süreci de dikkate alınarak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan başkanlığında gerçekleştirilen GTÜ Senato Toplantısı'nda, uzaktan eğitim kararı alındı ve 2020-2021 güz döneminde lisans eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasının oy birliğiyle kararlaştırıldığı belirtildi.

Güz dönemi lisansüstü eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla olup olmayacağının enstitüler nezdinde belirleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, kararın ardından pandemi kaynaklı zor dönemi bir aile olarak birlikte atlatacaklarını belirtti.

Aslan, öğrenciler için şu bilgileri verdi:

"Değerli öğrencilerim global anlamda olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumu. Üniversite senato toplantısında aldığımız karar ile güz dönemi lisans eğitimini online şekilde uygulama kararı aldık. Sizin sağlığınız her şeyden değerli. Bunu asla unutmayın. Uzaktan eğitim merkezimizin yeni yapılanması ile bu zor dönemi eğitiminizde sıfır eksiklik olacak şekilde planlıyoruz. Bu konuda lütfen müsterih olunuz. Sizleri seviyoruz ve çok özledik. Pandemi döneminde eğer olumlu yönde değişim olursa yüz yüze eğitime dönmeyi bizler de sizler kadar çok arzuluyoruz. Sevgili öğrencilerim bu zor dönemi GTÜ ailesi olarak hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü
Gündem

Cem Kücük’ten flaş Portakal yorumu: Atatürkçülüğü arkasına alarak sefasını sürdü

yeniakit.com.tr’de Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına katılan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, FOX TV'den ayrıla..
Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu
Dünya

Libya'da füzeler ateşlendi! Ateşkes resmen bozuldu

Libya'da 21 Ağustos'ta yapılan ateşkes darbeci Hafter'in 12 adet füzeyi ateşlemesi sonrası ihlal edildi. Yaşanan gelişmeyi Libya Ulusal Muat..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı