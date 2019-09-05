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GSO Başkanı Ünverdi, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep’ten 2019 yılı Ağustos ayında, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 7,7 oranında artışla 554 milyon 148 bin dolar ihracat yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:21
GSO Başkanı Ünverdi, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Gaziantep’ten 2019 yılı Ağustos ayında, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 7,7 oranında artışla 554 milyon 148 bin dolar ihracat yapıldı.


Rakamları değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye’nin Ağustos ayı ihracatının yüzde 1,7 artarken, Gaziantep’in ihracatının yüzde 7,7 artışla ülke ortalamasının 4 katından fazla olduğunu söyledi.


Adnan Ünverdi, yılın ilk 8 ayında ise Türkiye ihracatının yüzde 2,9 artarken, Gaziantep’in ihracatının yüzde 9 ile ülke ortalamasının 3 katı artış gösterdiğini belirterek, “Bu rakamların elde edilmesini sağlayan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve tüm iş dünyamızı yürekten kutluyorum” dedi.


Türkiye’nin 2019 yılı Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7’lik bir artışla 13 milyar 150 milyon dolar olduğunu dile getiren Ünverdi, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 2,9 artışla 117 milyar 252 milyon dolara ulaştığını kaydetti.


Gaziantep’in 2019 yılı Ağustos ayında ilk 10 il içinde en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu ifade eden Ünverdi, en fazla ihracat yapılan ürünlerin halı, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri, tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, deri ve deri mamulleri, çelik, hazır giyim ve konfeksiyon, meyve sebze mamulleri, makine ve aksamları olduğunu belirtti.


2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde Gaziantep’ten yapılan ihracatın ülkelere göre incelendiğinde ilk sırada Irak’ın yer aldığını aktaran Ünverdi, “Kentimizin en fazla ihracat yaptığı ilk 20 ülke Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık, İtalya, İran, Libya, Almanya, Belçika, İsrail, Hollanda, Mısır, BAE, Özbekistan, Yemen, Benin, Somali, Polonya, Rusya Federasyonu’dur. Amacımız bu ülkelere olan mevcut ihracatımızı daha yukarılara taşımaktır. Bu amaçla üretim ve ihracat yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.


İhracatı arttıracak en önemli unsurlardan birisinin düzenlenen sektörel fuarlar olduğuna da dikkati çeken Ünverdi, “Kentimizin ihracatının artmasında çok büyük katkıları olan fuar organizasyonlarımıza devam devam ediyoruz. Özellikle şehrimizde ayakkabı, penye ve tekstil gibi ağırlıklı sektörlerimizde fuarlar düzenliyoruz. Bu fuarlarımıza ek olarak geçen yıl birincisini düzenlediğimiz Türk yapı sektörünü Ortadoğu ile buluşturan Buıldeast Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri ve eş zamanlı olarak düzenleyeceğimiz Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarlarımızı 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu alandaki sektörlerimizi fuara katılmaya davet ediyor, ihracat rakamlarının elde edilmesinde gece gündüz demeden çalışan, üreten bütün sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:21
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