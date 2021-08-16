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Ekonomi GSB antrenör alımına başladı
Ekonomi

GSB antrenör alımına başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak antrenör boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı listede belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Antrenör” alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 13:00:00 -
GSB antrenör alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 20 Eylül (10:00) - 27 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adaylar istenilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere “.jpeg veya .pdf formatında” yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Yazışma Adresi : Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara İletişim      : GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

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