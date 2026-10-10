Fransa'da polis şiddeti! Gözaltına alınanların yüzde 86'sı çocuk

Fransa'da öğrenci protestolarına yönelik polis müdahaleleri ve kitlesel gözaltılar kamuoyunda tartışılıyor.

Fransız basınından Mediapart ve L'Obs'un haberlerinde, protestolar sırasında gözaltına alınan çocukların yaşadıklarına ilişkin dikkat çekici tanıklıklara yer verildi.

Ancak tartışmanın boyutunu ortaya koyan en çarpıcı ayrıntı gözaltı rakamları oldu.

GÖZALTINA ALINAN HER 100 KİŞİDEN 86'SI ÇOCUK

Paylaşılan verilere göre öğrenci protestoları kapsamında toplam 6 bin 877 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların 5 bin 890'ını çocukların oluşturduğu bildirildi.

Bu rakam, toplam gözaltıların yaklaşık yüzde 86'sının çocuklardan oluştuğunu ortaya koydu.

Dosyaların 2 bin 376'sı hakkında ise adli süreç yürütüldüğü aktarıldı.

Ortaya çıkan tablo, Fransa'da protestolara katılan reşit olmayan kişilere yönelik güvenlik uygulamalarını yeniden tartışmaların merkezine taşıdı.

14 YAŞINDAKİ KIZDAN POLİS ŞİDDETİ İDDİASI

Fransız basınına yansıyan tanıklıklardan biri Toulouse yakınlarında gözaltına alınan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna ait.

Kimliğinin korunması amacıyla haberlerde “Leyla” takma adıyla anılan çocuk, polis müdahalesi sırasında şiddete maruz kaldığını anlattı.

Leyla'nın anlatımına göre polislerden biri kendisine saldırırken, “Şimdi Allahuekber desene!” ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadenin mevcut görüntülerde duyulmadığı belirtilirken, kız çocuğunun yaşadıklarını ailesine ve doktoruna da anlattığı aktarıldı.

17 YAŞINDAKİ GENCE IRKÇI HAKARET İDDİASI

Bir diğer tanıklık ise haberlerde “John” takma adı kullanılan 17 yaşındaki bir gence ait.

Gencin gözaltı sırasında polisler tarafından ırkçı hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü.

Yaşadıklarıyla ilgili şikâyette bulunan gencin başvurusunun polis denetim birimlerinin incelemesine taşındığı bildirildi.

Olay hakkında savcılığın da soruşturma başlattığı aktarıldı.

AVUKATLAR GÖZALTI KOŞULLARINI GÜNDEME TAŞIDI

Çocukların avukatları da gözaltı sürecinde yaşandığı belirtilen olaylara ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyuna taşıdı.

Avukatların anlatımlarında, gözaltındaki çocuklara yönelik muamele ve tutuldukları koşullara ilişkin eleştirilere yer verildi.

Gözaltına alınanların yüzde 86'sının çocuklardan oluştuğunun bildirilmesi ve reşit olmayan göstericilerin aktardığı şiddet ile hakaret iddiaları, Fransa'daki polis uygulamalarına yönelik tartışmaları daha da büyüttü.