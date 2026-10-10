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Dünya ABD'de katliam saldırısı! Çocukların da aralarında bulunduğu 9 kişi öldü
Dünya

ABD'de katliam saldırısı! Çocukların da aralarında bulunduğu 9 kişi öldü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD'de katliam saldırısı! Çocukların da aralarında bulunduğu 9 kişi öldü

SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ortalık kan gölüne döndü. Bir saldırganın sokakta ateş açtıktan sonra girdiği evde saldırısını sürdürmesi sonucu iki çocuk dahil 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın da yaşamına son vermesiyle olayda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Erie kentinden korkunç bir silahlı saldırı haberi geldi.

Yerel saatle cuma günü yaklaşık 17.00 sıralarında Perry Street'teki bir evin çevresinden silah sesleri yükseldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silahlı bir kişi, evin dışında ateş açtıktan sonra konuta girdi.

İKİ KADIN SOKAKTA ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil durum ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, evin dışında sokakta vurulmuş iki kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Silahlı saldırganın evin içerisine girmesi üzerine bölge polis tarafından kuşatıldı ve SWAT ekipleri sevk edildi.

EVİN İÇİNDEN YENİDEN SİLAH SESLERİ GELDİ

Polis ekipleri saldırgana teslim olması yönünde çağrıda bulunurken evin içerisinden yeniden silah sesleri duyuldu.

Saatler süren gergin bekleyişin ardından güvenlik güçleri eve girdi.

Polis içeride çok sayıda kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Hayatını kaybedenlerin arasında iki çocuğun da bulunduğu açıklandı.

8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yetkililerin açıkladığı son bilgilere göre saldırgan sekiz kişinin ölümüne neden oldu.

Şüphelinin de kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiği bildirildi.

Böylece saldırgan dahil olayda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9'a yükseldi.

POLİS ŞEFİ: YÜREK PARÇALAYICI BİR MANZARA

Erie Polis Şefi Rick Lorah, karşılaştıkları olay yerini polis ve soruşturma ekiplerinin bugüne kadar gördüğü en zor ve yürek parçalayıcı manzaralardan biri olarak nitelendirdi.

Lorah, yaşanan can kaybının büyük bir yıkım oluşturduğunu ve olayın koşullarının son derece rahatsız edici olduğunu ifade etti.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, saldırganın hayatını kaybetmesi nedeniyle bölgede devam eden aktif bir tehdidin bulunmadığını açıkladı.

Saldırının nedeni ve saldırgan ile hayatını kaybedenler arasındaki bağlantı ise henüz açıklanmadı.

Yetkililer olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Yorumlar

Ibrahim

İşte refah seviyesinin yüksek olduğu bir ülkenin hali. İnsanlar yalnız ve çoğunun psikolojik sorunları var. Bizler insanız konuşmaya dokunmaya sevgiye ihtiyacımız var. Arabalar evler telefonlar sadece geçici zevkler. Sonu da ebedi cehennem azabı. Allah Teala kitabında “kalpler ancak Allah Teala’yı anmak ile huzur bulur” diyor. Gerçek insan Ruh’tur ve onun da ibadete zikr e ihtiyacı vardır. Yoksa sonuç Delilik çılgınlık sapıklaşma.
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