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Spor Trabzonspor, Samsunspor'u rahat geçti
Spor

Trabzonspor, Samsunspor'u rahat geçti

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Trabzonspor, Samsunspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig’de Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı.

Samsunspor’a konuk olan Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında bulduğu gollerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Mücadelede gol perdesi 28. dakikada Muçi ile açıldı. Trabzonspor, bu golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

 

Maç 12 dakikada koptu

Golden sonra baskısını sürdüren bordo-mavililer, 38. dakikada Nwaiwu’nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golden yalnızca iki dakika sonra ise Salah'ın asistinde 40. dakikada Dju sahneye çıktı ve skoru 3-0’a taşıdı.

İlk 40 dakikada üç gol bulan Trabzonspor, deplasmanda önemli bir avantaj elde etti. Ancak Trabzonspor’un peş peşe gelen goller sonrası sevinci ise kısa sürdü.

Bordo-mavili takımda 43. dakikada Melih Kabasakal, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

 

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 14 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Kötü gidişata 'dur' diyemeyen Samsunspor da 4 puanda kaldı, küme düşme hattından kurtulamadı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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