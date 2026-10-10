İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç Örgütüne Yardım Etme” suçları kapsamında tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Aydın Demirdirek'in "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI
Açıklamada, Demirdirek'in tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.
İçişleri Bakanlığının 10 Ekim 2026 tarihli açıklamasında konuya ilişkin kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.