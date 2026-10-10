  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar Satışa gelen Zelenkskiy çıldırdı: 'Trump’tan Putin’e hediye' CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var Murat Gülibrahimoğlu da yakalandı! Ekrem, hafriyat vurgunuyla da yüzleşecek Genç kızları alenen fuhuşa davet etmişti: Ahlaksız Reşo’ya 3 yıl hapis talebi Başkan dahil çok sayıda gözaltı var! Bağımsız belediyeye rüşvet operasyonu Ekrem’in beslemeleri belgelere rağmen yalanlarında ısrar ediyor! Kalemlerinden iftira akıyor Utanç tablosu: Gazze'ye atılan bombaların gücü 6 nükleer bombaya eşdeğer! Bu ne yaman çelişki Özgür! Dün başka bugün başka Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı
Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlarından tutuklanan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suç Örgütüne Yardım Etme” suçları kapsamında tutuklanan Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Aydın Demirdirek'in "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Ekim 2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Açıklamada, Demirdirek'in tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının 10 Ekim 2026 tarihli açıklamasında konuya ilişkin kamuoyuna saygıyla duyuruda bulunuldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı
Gündem

Akçaray’dan tüm zamanların rekoru: Bir günde 85 bini aşkın yolcu taşındı

Kocaeli’de toplu ulaşımın önemli araçlarından Akçaray tramvay hattı, 8 Ekim’de 85 bin 546 yolcu taşıyarak günlük yolcu sayısında tarihi reko..
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde konuştu: Adalet olmadan barış sağlanamaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde konuştu: Adalet olmadan barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devletin en temel sorumluluğu adaleti tesis etmektir. Adalet küresel barışı temin etmek için de vardır...
Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne "Allahsızlar" haykırışı
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne “Allahsızlar” haykırışı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması etrafında yürütülen tartışmalar ile İBB yolsuzluk da..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23