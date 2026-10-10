Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!
Karadeniz fırtınası Trabzonspor'un Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah, bu sezon en çok gol katkısı sağlayan futbolcu oldu.
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Karadeniz fırtınası Trabzonspor'un Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah, bu sezon en çok gol katkısı sağlayan futbolcu oldu.
Karşılaşmada sergilediği performansla geceye damga vuran Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bir kez daha kalitesini konuşturdu
Mücadelede Franculino Dju'ya şık bir asist yapan Salah, bu katkısıyla birlikte bu sezon ligde en çok gol katkısı sağlayan futbolcu unvanının sahibi oldu.
BU SEZONKİ PERFORMANSI -
Şu ana kadar Trabzonspor formasıyla ligde 7 maça çıkan Salah, rakip kalelere 7 gol attı ve 3 golün de asistini yapmayı başardı.
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