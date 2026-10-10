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Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!

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AA Giriş Tarihi:

Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!

Karadeniz fırtınası Trabzonspor'un Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah, bu sezon en çok gol katkısı sağlayan futbolcu oldu.

#1
Foto - Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!

Karşılaşmada sergilediği performansla geceye damga vuran Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bir kez daha kalitesini konuşturdu

#2
Foto - Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!

Mücadelede Franculino Dju'ya şık bir asist yapan Salah, bu katkısıyla birlikte bu sezon ligde en çok gol katkısı sağlayan futbolcu unvanının sahibi oldu.

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Foto - Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!

BU SEZONKİ PERFORMANSI -

#4
Foto - Muhammed Salah Süper Lig'in zirvesinde!

Şu ana kadar Trabzonspor formasıyla ligde 7 maça çıkan Salah, rakip kalelere 7 gol attı ve 3 golün de asistini yapmayı başardı.

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