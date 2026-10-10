Şişli’de panelvan apartman boşluğuna düştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Şişli’de kontrolden çıkan panelvan, bir apartmanın boşluğuna düştü.
Şişli’de seyir halindeki panelvanın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Halide Edip Adıvar Mahallesi Kestanelik Sokak'ta seyir halindeki panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın boşluğuna düştü. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.
Apartman boşluğuna düşen araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.