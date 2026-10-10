Ormandan gelen garip çığlıklar korkuttu! Sesin kaynağına gidince şoke oldular
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ormanda doğa yürüyüşüne çıkan bir grup, çevrede yankılanan ürkütücü sesleri duyunca kaynağını bulmak için harekete geçti. Seslerin geldiği noktaya ulaşan grup, derin bir su birikintisine düşerek çıkamayan dev bir ayıyla karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı.
Doğa yürüyüşü için ormana giden bir grup, gezinti sırasında nereden geldiğini anlayamadıkları yüksek ve ürkütücü sesler duymaya başladı.
İlk anda sesin kaynağını belirleyemeyen grup, çığlıkları andıran seslerin devam etmesi üzerine ormanın içerisinde o yöne doğru ilerledi.
SESİN PEŞİNDEN GİDİNCE ŞOKE OLDULAR
Seslerin yükseldiği bölgeye ulaşan doğaseverleri beklemedikleri bir manzara karşıladı.
Derin bir su birikintisinin içerisinde dev bir ayının mahsur kaldığını fark eden grup, gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Ayı, bulunduğu yerden kendi imkânlarıyla çıkmaya çalışıyor ancak dik ve kaygan zemini aşmayı başaramıyordu.
ÇARESİZCE ÇIRPINDI
Su içerisinde sıkışıp kalan hayvanın zaman zaman kurtulmak için çırpındığı, ardından yüksek sesler çıkardığı görüldü.
Ayının çıkardığı güçlü sesler ormanın geniş bir bölümünde yankılanırken, gruptakiler vahşi hayvana yaklaşmanın tehlikeli olabileceğini düşünerek mesafelerini korudu.
Hayvanın uzun süredir aynı noktada mahsur kalmış olabileceği değerlendirildi.
YETKİLİLERE HABER VERDİLER
Dev ayının kendi başına kurtulamadığını gören vatandaşlar müdahale etmek yerine durumu yetkililere bildirdi.
O anlara ilişkin görüntülerde de ayının suyun içerisinde kurtulmaya çalıştığı ve yüksek sesler çıkardığı görüldü.
Ormanın içerisinde başlayan sıradan doğa yürüyüşü, grubun hiç beklemediği bir kurtarma vakasına dönüşürken ayının feryatları yaşananların en çarpıcı anı oldu.