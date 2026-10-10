  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan dahil çok sayıda gözaltı var! Bağımsız belediyeye rüşvet operasyonu Ekrem’in beslemeleri belgelere rağmen yalanlarında ısrar ediyor! Kalemlerinden iftira akıyor Utanç tablosu: Gazze'ye atılan bombaların gücü 6 nükleer bombaya eşdeğer! Bu ne yaman çelişki Özgür! Dün başka bugün başka Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı Ahmet Hakan’dan YP’nin Göktaş iftirasına tepki! Özlale’ye “gayrimedeni” ve “pişkin” göndermesi! Siyonist lobinin çirkin oyunu bozuldu! Katil Netanyahu için ABD’li cinayetleri sakladılar Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama… Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu! Aklı gidik Trump, kendi tükürdüğünü yaladı: Dünyayı tehdit ediyordu! Rus dizeline muhtaç kaldı
Gündem Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! “Cihat” göndermesiyle hedef aldı
Gündem

Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! “Cihat” göndermesiyle hedef aldı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! "Cihat" göndermesiyle hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Müslüman siyasetçi Muhammed El-Sayed’i hedef alan açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Trump, El-Sayed için “radikal aşırılıkçı” ve “terör sempatizanı” ifadelerini kullanırken, Müslüman aday üzerinden yaptığı “cihat günleri” göndermesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’daki siyasi yarış üzerinden Müslüman aday Muhammed El-Sayed’i hedef alan sert ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçi Mike Rogers’a açık destek veren Trump, rakibi El-Sayed hakkında dini kimliği üzerinden tartışma oluşturabilecek ifadeler kullandı.

“BİZİ CİHAT GÜNLERİNE GERİ GÖTÜRÜYOR”

Trump’ın açıklamasında en fazla dikkat çeken bölüm “cihat” ifadesi oldu.

El-Sayed’i Demokratlar açısından “berbat bir aday” olarak nitelendiren Trump, Mike Rogers’ın ise son derece iyi bir aday olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Muhammed bizi cihat günlerine geri götürüyor. O, RADİKAL bir aşırılıkçı, terör sempatizanı ve Amerika’dan nefret eden en yakın arkadaşı Hasan Piker’den hiçbir farkı yok.”

Trump, paylaşımının devamında “Fransa ne durumda?” ifadesini de kullandı.

MÜSLÜMAN ADAYIN DEĞERLERİNİ HEDEF ALDI

Trump bununla da yetinmeyerek El-Sayed’in değerlerinin Michigan ve ABD ile uyuşmadığını öne sürdü.

“Muhammed’in değerleri, Michiganlıların ya da büyük Amerika Birleşik Devletleri’mizin değerleriyle pek örtüşmüyor” diyen Trump, Müslüman aday için “Michigan için yanlış, Amerika için yanlış” ifadelerini kullandı.

RAKİBİNE AÇIK DESTEK

ABD Başkanı paylaşımının sonunda Cumhuriyetçi Mike Rogers’a oy verilmesi çağrısında bulundu.

Rogers’ın kendi “tam ve eksiksiz desteğine” sahip olduğunu belirten Trump, seçmenlere “Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak” mesajını verdi.

Trump’ın siyasi rakibini eleştirirken “cihat”, “radikal aşırılıkçı” ve “terör sempatizanı” gibi ifadeleri peş peşe kullanması, Müslüman bir adayın siyasi görüşleri ile dini çağrışımların aynı söylem içerisinde bir araya getirilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu.

İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir
İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir

Dünya

İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23