Trump’tan Müslüman adaya skandal sözler! “Cihat” göndermesiyle hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan’daki siyasi yarış üzerinden Müslüman aday Muhammed El-Sayed’i hedef alan sert ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhuriyetçi Mike Rogers’a açık destek veren Trump, rakibi El-Sayed hakkında dini kimliği üzerinden tartışma oluşturabilecek ifadeler kullandı.

“BİZİ CİHAT GÜNLERİNE GERİ GÖTÜRÜYOR”

Trump’ın açıklamasında en fazla dikkat çeken bölüm “cihat” ifadesi oldu.

El-Sayed’i Demokratlar açısından “berbat bir aday” olarak nitelendiren Trump, Mike Rogers’ın ise son derece iyi bir aday olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Muhammed bizi cihat günlerine geri götürüyor. O, RADİKAL bir aşırılıkçı, terör sempatizanı ve Amerika’dan nefret eden en yakın arkadaşı Hasan Piker’den hiçbir farkı yok.”

Trump, paylaşımının devamında “Fransa ne durumda?” ifadesini de kullandı.

MÜSLÜMAN ADAYIN DEĞERLERİNİ HEDEF ALDI

Trump bununla da yetinmeyerek El-Sayed’in değerlerinin Michigan ve ABD ile uyuşmadığını öne sürdü.

“Muhammed’in değerleri, Michiganlıların ya da büyük Amerika Birleşik Devletleri’mizin değerleriyle pek örtüşmüyor” diyen Trump, Müslüman aday için “Michigan için yanlış, Amerika için yanlış” ifadelerini kullandı.

RAKİBİNE AÇIK DESTEK

ABD Başkanı paylaşımının sonunda Cumhuriyetçi Mike Rogers’a oy verilmesi çağrısında bulundu.

Rogers’ın kendi “tam ve eksiksiz desteğine” sahip olduğunu belirten Trump, seçmenlere “Sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak” mesajını verdi.

Trump’ın siyasi rakibini eleştirirken “cihat”, “radikal aşırılıkçı” ve “terör sempatizanı” gibi ifadeleri peş peşe kullanması, Müslüman bir adayın siyasi görüşleri ile dini çağrışımların aynı söylem içerisinde bir araya getirilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu.