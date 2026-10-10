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Gündem Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Gündem

Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

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Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

Bayrampaşa ve Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlerin ardından bir kritik oy iptali de Eyüpsultan'daki seçimde yaşandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in, "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini 4. turda CHP'nin adayı Cafer Parlak kazandı.

Parlak 19 oy alırken, AK Parti'nin adayı Muhammet Çakır 16 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Beş altı kişi daha tutuklanır veya transfer edilirse AKP seçimi kazanacak. Eyüpte arazi rantı çok büyük.
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