Karabük Barosunda 16 yıl sonra bir ilk! Üç kadın yarıştı, Sibel Şirin başkan seçildi

Karabük Barosunda yeni dönem kadın adayların yarışına sahne oldu. İki dönem baro başkanlığı yapan Avukat Emrah Köklü’nün yeniden aday olmadığı seçimde, Avukat Sibel Şirin, Avukat Şerife Özdemir ve Avukat İrem Nane Öksüzoğlu başkanlık için yarıştı.

Karabük Barosunun sosyal tesislerinde gerçekleştirilen seçimde, kayıtlı 281 avukattan 231’i oy kullandı. Oy pusulalarından ikisinin aday olmayan isimlere yönelik olduğu belirtilirken, yapılan sayım sonucunda Sibel Şirin 115 oy alarak Karabük Barosunun yeni başkanı seçildi. Şerife Özdemir 67, İrem Nane Öksüzoğlu ise 47 oy aldı.

“Centilmence bir seçim geçirdik”

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Sibel Şirin, haziran ayından bu yana yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek meslektaşlarıyla birebir temas kurduklarını söyledi.

Genç ve kıdemli meslektaşlarının desteğiyle bu noktaya geldiklerini ifade eden Şirin, baro tarihinde ilk kez üç kadın adayın başkanlık için yarıştığını belirtti.

Şirin, 16 yıl aradan sonra yeniden bir kadın avukatın baro başkanlığı görevini üstleneceğini dile getirerek, "Meslektaşlarımız bizleri bu göreve layık gördü. İnşallah mazbatamızı aldıktan sonra, daha önce başkanlık yapan Fatma Hanım gibi başarılı bir dönem geçirerek projelerimizi hayata geçiririz. Centilmence bir seçim geçirdik. Diğer aday olan meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum." dedi.