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Gündem Ümraniye’de gizemli çanta paniği! Ağaçların arasından el bombası çıktı!
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Ümraniye’de gizemli çanta paniği! Ağaçların arasından el bombası çıktı!

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Ümraniye’de gizemli çanta paniği! Ağaçların arasından el bombası çıktı!

İstanbul Ümraniye’de bir mobilya imalathanesinin önündeki ağaçlık alana gizlenmiş çanta içerisinde el bombası bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, imalathanede çalışan G.T., iş yerinin kapısının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çanta fark etti.

 

Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme gerçekleştirirken, bulunan el bombasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

El bombasını bulan G.T., "İş yerimin önündeki ağaçların arasında bir el bombası bulundu ve ben polis ekiplerine haber verdim. Ekipler gelip incelemeyi başlattılar, parmak izimizi aldılar. Ben bir mobilya üreticisiyim. Ağaç alırken veya kesmek için işlem yaparken orada o çantayı gördüm ve içerisini kontrol ettiğimde el bombası olduğunu tespit ettim, emniyet güçlerine haber verdim" dedi.

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