  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sigara satışlarında yeni dönem! Kimlik numarası zorunluluğu geliyor! İşte ayrıntılar Satışa gelen Zelenkskiy çıldırdı: 'Trump’tan Putin’e hediye' CHP'li İBB'nin İETT otobüsü yine duvara tosladı: Sultangazi'de can pazarı! Yaralılar var Murat Gülibrahimoğlu da yakalandı! Ekrem, hafriyat vurgunuyla da yüzleşecek Genç kızları alenen fuhuşa davet etmişti: Ahlaksız Reşo’ya 3 yıl hapis talebi Başkan dahil çok sayıda gözaltı var! Bağımsız belediyeye rüşvet operasyonu Ekrem’in beslemeleri belgelere rağmen yalanlarında ısrar ediyor! Kalemlerinden iftira akıyor Utanç tablosu: Gazze'ye atılan bombaların gücü 6 nükleer bombaya eşdeğer! Bu ne yaman çelişki Özgür! Dün başka bugün başka Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı
Spor CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Çaykur Rizespor 0 - 1 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ..

Çaykur Rizespor 0 - 1 Fenerbahçe

27' Laçi'nin ara pasında Olawoyin sol taraftan savunmanın arkasına sarktı ve topu içeri çevirdi, topla buluşan Sowe'nin vuruşu Ederson'da kaldı.

26' Asensio'nun pasına savunma ayak koydu ama top ceza sahası sol çaprazındaki Guendouzi'nin önünde kaldı. Guendouzi'nin bekletmeden vuruşunu kaleci Fofana çıkardı.

24' Ahmed Kutucu'nun uzaktan vuruşunda top üstten auta gitti.

12' GOL! Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Asensio, çaprazdan vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

7' Brown'ın sol taraftan ceza sahası dışına çıkardığı topa Greenwood vurdu ama top farklı şekilde auta gitti.

3' Laçi'nin uzaktan şutunu Ederson iki hamlede kontrol etti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mebude, Taylan, Laçi, Olawoyin, Ahmed, Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23