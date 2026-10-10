CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Çaykur Rizespor 0 - 1 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
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Çaykur Rizespor 0 - 1 Fenerbahçe
27' Laçi'nin ara pasında Olawoyin sol taraftan savunmanın arkasına sarktı ve topu içeri çevirdi, topla buluşan Sowe'nin vuruşu Ederson'da kaldı.
26' Asensio'nun pasına savunma ayak koydu ama top ceza sahası sol çaprazındaki Guendouzi'nin önünde kaldı. Guendouzi'nin bekletmeden vuruşunu kaleci Fofana çıkardı.
24' Ahmed Kutucu'nun uzaktan vuruşunda top üstten auta gitti.
12' GOL! Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Asensio, çaprazdan vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
7' Brown'ın sol taraftan ceza sahası dışına çıkardığı topa Greenwood vurdu ama top farklı şekilde auta gitti.
3' Laçi'nin uzaktan şutunu Ederson iki hamlede kontrol etti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Sagnan, Ariss, Mebude, Taylan, Laçi, Olawoyin, Ahmed, Sowe.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.