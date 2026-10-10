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Dünya İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir
Dünya

İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir

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İsrail basını duyurdu! Trump'tan Netanyahu'ya emir

İsrail basınının haberinde "Washington yönetimi Tel Aviv'den İran'a tek başına saldırmasını istedi" ifadeleri yer aldı.

İsrail basını, Washington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istediğini ileri sürdü.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde, ABD'nin bu talebinden daha sonra vazgeçtiği belirtildi.

ABD'nin savaşı yeniden alevlendirmekten kaçındığı ve bu nedenle İsrail'den İran'a karşı bağımsız bir saldırı düzenlemesini talep ettiği iddia edilen haberde, bu talebin saldırının ABD ara seçimleri öncesinde Başkan Donald Trump'a zarar vereceği, buna karşın İsrail seçimlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesaplamasına dayandığı ileri sürüldü.

 

Haberde, son iki hafta boyunca İsrail ile ABD arasında İran konusunda yürütülen görüşmelerde, ABD'nin ortak bir saldırı ya da bir Amerikan saldırısı değil, İsrail'in tek başına saldırısını istediği kaydedildi.

ABD'nin talebinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla onarmasından kaynaklandığı belirtilen haberde, son bilgiler ışığında ABD'nin ara seçimler öncesinde İran'a bir saldırı planlamadığı, bunu İsrail'e havale ettiği, fakat bu planın da askıya alındığı değerlendirmesine yer verildi.

Maariv, Axios internet sitesinin, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, İsrail'in tek başına bir saldırı düzenlemesi durumunda ülkedeki seçimlerin erteleneceği fikrini paylaştığına dair haberini de hatırlattı.

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