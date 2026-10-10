Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Üvey baba dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu 87 yaşındaki Şemsi İnkaya'nın son hali ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üvey baba dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu 87 yaşındaki Şemsi İnkaya'nın son hali ortaya çıktı.
Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde yer aldığı Halil Güneşli karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali ortaya çıkarken, dizinin unutulmaz sahnelerini yeniden hatırlattı.
HALİL GÜNEŞLİ KARAKTERİYLE HAFIZLARA KAZINDI
1998-2004 yılları arasında ekrana gelen Üvey Baba dizisindeki kötü karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya, daha sonra Bizimkiler, Süper Baba, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları ve Böyle mi Olacaktı gibi pek çok yapımda rol almıştı.
Ancak İnkaya’nın kariyerinde Halil Güneşli karakteri, en çok hatırlanan rollerinden biri oldu ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikonik bir hal alarak, unutulmayan dizi karakterleri arasına adını yazdırdı.
ŞEMSİ İNKAYA’NIN SON HALİ
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şemsi İnkaya’nın son hali ortaya çıktı.
87 yaşındaki usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.
Saçları beyazlayan İnkaya’nın kilosunu büyük ölçüde koruması da gözlerden kaçmadı.
İşte Üvey Baba’nın Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali...
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