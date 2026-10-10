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Hayat-Aktüel
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Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

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Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey baba dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu 87 yaşındaki Şemsi İnkaya'nın son hali ortaya çıktı.

#1
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde yer aldığı Halil Güneşli karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi.

#2
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali ortaya çıkarken, dizinin unutulmaz sahnelerini yeniden hatırlattı.

#3
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

HALİL GÜNEŞLİ KARAKTERİYLE HAFIZLARA KAZINDI

#4
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

1998-2004 yılları arasında ekrana gelen Üvey Baba dizisindeki kötü karakteriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya, daha sonra Bizimkiler, Süper Baba, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları ve Böyle mi Olacaktı gibi pek çok yapımda rol almıştı.

#5
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Ancak İnkaya’nın kariyerinde Halil Güneşli karakteri, en çok hatırlanan rollerinden biri oldu ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen ikonik bir hal alarak, unutulmayan dizi karakterleri arasına adını yazdırdı.

#6
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

ŞEMSİ İNKAYA’NIN SON HALİ

#7
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şemsi İnkaya’nın son hali ortaya çıktı.

#8
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

87 yaşındaki usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

#9
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Saçları beyazlayan İnkaya’nın kilosunu büyük ölçüde koruması da gözlerden kaçmadı.

#10
Foto - Üvey baba rolüyle hafızalara kazınmıştı: Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

İşte Üvey Baba’nın Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali...

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