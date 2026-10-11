Rusya’dan piyasaları hareketlendirecek karar! Yasak resmen kaldırıldı

Rusya’dan petrol ve akaryakıt piyasalarında dengeleri etkileyebilecek kritik bir karar geldi. Rus hükümeti, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaların bir bölümünün kaldırıldığını açıkladı.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada kararın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi.

500 bin tonluk ihracatın önü açıldı

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın uluslararası piyasalara gönderilmesine izin verildi.

Kararın ardından Rus petrol şirketlerinin hükümetle koordinasyon içerisinde yabancı müşterilerle ihracat sözleşmeleri yapmaya başlayacağı bildirildi.

Böylece Rus dizelinin belirlenen miktar dahilinde yeniden küresel pazara çıkmasının önü açılmış oldu.

Novak: İç piyasayı olumsuz etkilemeyecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ihracatın yeniden başlamasının ülkedeki yakıt arzında sorun oluşturmayacağını belirtti.

Rusya'nın üretim kapasitesinin hem iç talebi hem de izin verilen ihracat miktarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu kaydeden Novak, şu ifadeleri kullandı:

“Üretim hacimlerimiz hem iç piyasanın hem de belirtilen miktarlardaki ihracatın ihtiyaçlarını tamamen karşılamamıza olanak tanıyor.”

Yasak önce aracı şirketlerle başlamıştı

Rusya, iç piyasadaki yakıt arzını korumaya yönelik tedbirler kapsamında 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlerin dizel ihracatına yasak getirmişti.

Kısıtlama 9 Temmuz'da genişletilmiş ve doğrudan üretici şirketlerin gerçekleştirdiği dizel ihracatı da yasak kapsamına alınmıştı.

Son kararla birlikte Moskova yönetimi aylar sonra ihracat politikasında kısmi bir normalleşme adımı atmış oldu.

Gözler petrol ve akaryakıt piyasalarında

Rusya, dünyanın önemli petrol ve rafine petrol ürünü tedarikçileri arasında bulunuyor. Bu nedenle 500 bin tonluk dizelin yeniden dünya piyasalarına çıkacak olması, uluslararası akaryakıt fiyatları ve bölgesel arz dengeleri açısından yakından takip edilecek.

Kararın ilk etapta sınırlı miktarı kapsaması nedeniyle fiyatlara etkisinin boyutu ise küresel talep, rafineri kapasitesi ve diğer büyük üreticilerin arz politikalarıyla birlikte şekillenecek.