Yeni Parti’nin zihniyeti eski! Aday değil kavga çıkardılar
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde başkan vekilliği seçimi sırasında İlçe Seçim Kurulu’na girmek isteyen Yeni Partililer, aday çıkarmak yerine olay çıkardı.
İstanbul'daki değişim rüzgarına bir ilçe daha katıldı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından belediye meclisi, başkan vekilini seçmek için toplandı.
AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI
Gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçimini, AK Parti'nin adayı Serdar Orhan kazandı.
CHP ve Yeni Parti grubu, seçime katılmama kararı alarak aday çıkarmadı.
YENİ PARTİLİLER İLÇE SEÇİM KURULU'NA GİRMEK İSTEDİ
Seçim yapıldığı sırada Yeni Parti grubu, İlçe Seçim Kurulu önünde toplanarak protesto düzenledi.
Polis ekipleri, partililerin binaya girişine izin vermedi.
POLİS EKİPLERİNE SALDIRDILAR
Basın açıklaması yapmak üzere binanın arka kapısına gelen Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in bulunduğu gruptaki partililer ile polis arasında arbede yaşandı.
Bina önünde kaydedilen görüntülerde bazı Yeni Partililerin, polis ekiplerine fiziksel müdahalede bulundukları görüldü.
MAZBATALARINI DUVARA ASTILAR
Yaşanan arbedenin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı.
Açıklamanın ardından üyeler, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu'nun duvarına astı.