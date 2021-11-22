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Spor GS TV spikerleri masayı yumrukladı
Spor

GS TV spikerleri masayı yumrukladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 90+4. dakikada Crespo'nun ayağından bulduğu golle yendi. Derbiyi canlı anlatan GS TV spikerleri gol sonrası sinirden çıldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:23:00 -

Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek derbide 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere, 90+4. dakikada galibiyeti getiren gol sonrası GS TV'de büyük yıkım yaşandı.

"Bütün dengemizi bozdun"

Karşılaşmayı anlatan spikerlerden Serbay Şenkal, Crespo'nun golü sonrası masaya vurarak "Aman yarabbim, aman yarabbim, 94'te gol yedik. Halil Umut Meler gerçekten sana yazıklar olsun. Bütün dengemizi bozdun, sana yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

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