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Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek öldü

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek'in tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:02:00 - 2020-05-07 14:23:22
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek öldü

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı.

Savcı Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.

 

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Yorumlar

yücel

darısı diğer hainlerin başına
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ado

ALLAH YOLUNDA ÖLMEDİĞİNE GÖRE DİREK NARI CEHENNEM.
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