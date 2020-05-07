Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek öldü
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı. Gökçek'in tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, yine DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucunu bırakmıştı.
Savcı Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tedavi edilmek üzere kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi.