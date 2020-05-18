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Grup Yorum şarkı sözlerini bile Avrupa’daki örgüt karargahına onaylatıyormuş

DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen Grup Yorum isimli sözde müzik topluluğunun yazdıkları şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa’daki karargâhına onaylattığı ortaya çıktı. Örgütün İstanbul’daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:05:00 -
Grup Yorum şarkı sözlerini bile Avrupa’daki örgüt karargahına onaylatıyormuş

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve İbrahim Gökçek DHKP-C terör örgütü davasında yargılandıkları sırada örgütün kararıyla açlık grevine girmiş, önce Helin Bölek, ardından da İbrahim Gökçek ölmüştü. İbrahim Gökçek'in örgütün Türkiye Komitesi üyesi olduğu ortaya çıkmış, Okmeydanı'ndaki örgütün gizli hücresinde üst düzey DHKP-C'li yöneticilerle yakalanmıştı.

Müzik grubu mu yoksa örgüt kontrolündeki bir yapılanma mı olduğu tartışılan Grup Yorum ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Grup Yorum'un kaleme aldıkları şarkı sözlerini örgütün Avrupa'daki yurt dışı komitesine gönderip onay aldığı tespit edildi.

Örgütün İstanbul'daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlendi.

O albüm için merkez komite onayı alındı

Grup Yorum'un 2017 yılında piyasaya sürdüğü 'İlle Kavga' albümünde yer alan bazı marşlar için yurtdışı merkez komite ile irtibat kurduğu, albüm içerisinde yer alacak 'Rap rap' marşı ve 'Mahir Hüseyin Ulaş' marşı için Yusuf kod isimli Ali Aracı'nın merkez komite ile görüşme yaptığı saptandı.

Grup Yorum'un ayrıca yurt dışı merkez komitesinden izin çıkmadan albüm çıkarmadığı, albüm hazırlıklarını bile yurt dışı komitesinden gelen izne bağladıkları belirlendi.

Yine Grup Yorum'un çıkaracakları albümde örgüt talimatıyla Halkın Hukuk Bürosu'nda faaliyet gösteren avukatlara yer verildiği, Avukat Engin G.'nin 'İlle Kavga' albümünde şiir okutulduğu saptandı. Örgütün Türkiye Komitesi üyeleri Ali Aracı ile İbrahim Gökçek'in Avrupa Merkez komitesi ile albümler ile ilgili görüşen isimler oldukları öğrenildi.

Sabah

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Yorumlar

vedat uşaklıgil ataseven

MARKSİZİM LENİNİZM YAHUDİ UŞAKLIĞIDIR...TROÇKİ DAHİL TUM TEORİSYENLERİ YAHUDİDİR. KARL MARKS YAHUDİDİR. YAHUDİLERİN İNSANLARI ATEİSTLEŞTİRMEK İCİN ÇIKARDIGI İDEOLOJİDİR. YAHUDİLER GEZEGENDE KENDİSİ DIŞINDA DİNDAR TOPLULUK İSTEMEZ TEHDİT OLARAK GÖRÜR..
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Sayin medya dhkpc nin bir Ermeni orgutu oldugunu amacinin Anadoludan Turkislami silmek dugunu da yazin lutfen.
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