0553 313 94 23

Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu?

Düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun yaklaşmasıyla, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar arttı.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:10
Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu?

Son günlerde düşüş eğiliminde seyreden altın fiyatları, yatırımcıların gündemine yer almaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde, altının onsu fiyatı bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.548,2 dolardan alıcı buldu. İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları hakkında bilgiler.

5 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 279,00 279,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.839,00 1.860,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.797,00 1.817,00
Yarım Ziynet 909,00 919,00 898,00 908,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 449,00 454,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 282,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,60 liradan, bin 861 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 882 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:10
  1. İstanbul
  2. Gram ve çeyrek altın ne kadar?
  3. 5 eylül altın fiyatları
  4. SeoHaber
  5. icerikekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
    1. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı..
    2. Kahramanmaraş’ta kızlar arasında tekme..
    3. "İran'ın adımı endişe verici"
    4. Tatvan Belediyesinden “VEDAŞ”..
    5. Ardahan’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    6. Burhaniye’ de çalılık yangını büyük..
    7. Somali’de yıllar sonra galibiyet..
    8. TTK’da meydana gelen iş kazasında 1..
    9. Fransa'dan İran'a "nükleer anlaşmaya..
    10. Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil..
    11. Sudan'da hükümet kuruldu
    12. Alanyaspor'da Fenerahçe maçı..
    13. AK Parti'den dört isme tebligat..
    14. B12 vitamini hangi yiyeceklerde var?
    15. Kahramanmaraş’ta otobüs şoförünü..
    16. Gram ve çeyrek altın kapanışta ne..
    17. Giresun’da trafik kazası: 2 kişi yaralı
    18. Semih Erden: Siz tatil yaparken...
    19. Yenice’de su kullanamayan köylülere..
    20. Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e..
    21. Pakistan’da 2 bombalı saldırı: 1 ölü,..
    22. Devletin yardım kömürlerini böyle..
    23. 'İstediğimiz sonuçları alamadık ama...'
    24. 'Fenerbahçe maçında hedefimiz 3 puan'
    25. Karabük’teki FETÖ operasyonunda 1..
    26. Öldürülen terörist zırhlı araca EYP’li..
    27. Bursa'da çocuklarına alkol içiren anne..
    28. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    29. HDP'lilerin saldırısına uğrayan Vatan..
    30. Rusya Devlet Başkanı Putin'den Abe'nin..
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme