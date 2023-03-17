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Ekonomi Gram altında tarihi rekor!
Ekonomi

Gram altında tarihi rekor!

Altın fiyatlarında "güvenli liman" etkisi sürerken, altının ons fiyatı 1952 dolara kadar yükselerek 6 haftanın zirve seviyesini gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 17:35:00 -
Gram altında tarihi rekor!

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirse de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırım beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Aynı zamanda Credit Suisse hisselerinin dün yüzde 40 yükselişten sonra, bugün yeniden düşüşe yönelerek yüzde 10’un üzerinde değer kaybetmesi, küresel resesyon endişelerini artırdı ve altında ‘güvenli liman’ etkisini çalıştırdı. Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 1952 dolara kadar yükselerek, 2 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve böylelikle 6 haftanın zirvesine ulaştı.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1910 dolar destek, 1960 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 17:03 itibarıyla yüzde 1,72 yükselişle 1192 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1974 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 126 liradan satılıyor.
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Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.172 liradan tamamlanıştı.

 

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